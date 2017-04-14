Дмитрий Песков заработал в прошлом году больше президента и премьер-министра России

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2016 году заработал 12,8 миллиона рублей. Это больше прошлогодних доходов президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как сообщает Report, об этом говорится в декларации о доходах, опубликованных на сайте Кремля.

Согласно декларации у Д.Пескова в собственности две квартиры, 1/2 доля еще одной, парковочное место, а также автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Отметим, что президент России Владимир Путин заработал в прошлом году 8,858 млн рублей, премьер-министр России Дмитрий Медведев - 8,58 млн. рублей.

Доход супруги пресс-секретаря президента России, фигуристки Татьяны Навки составил 120,8 миллиона рублей. Она владеет двумя земельными участками площадью примерно 8000 и 1400 квадратных метров, двумя жилыми домами, четырьмя квартирами и машиноместом. Бывшая спортсменка также располагает машинами Mercedes CL 63 AMG, Mercedes ML 63 AMG, Lexus RX350 и мотовездеходом Yamaha.