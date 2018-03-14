Дмитрий Кумсишвили: В ближайшее время мы увидим положительные результаты визита в Азербайджан премьер-министра Грузии

Тбилиси. 14 марта. REPORT.AZ/ "Наш визит в Азербайджан был очень плодотворным. Мы обсудили в Баку с президентом Азербайджана и другими официальными лицами вопросы, представляющие важное значение не только для региона, но и для мира в целом".

Об этом местному бюро Report заявил первый заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, комментируя результаты визита в Азербайджан главы правительства Георгия Квирикашвили.

По его словам, в рамках визита прошли очень плодотворные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими официальными лицами: "На этих встречах коснулись глобальных энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов, региональных вопросов и вопросов глобальной безопасности. Результаты положительные и я называю этот визит историческим. В ближайшее время мы увидим положительные результаты данного визита".