Для эвакуации азербайджанских студентов из зоны землетрясения в Турции выделено два автобуса

Посольство Азербайджана в Турции арендовало два автобуса для вывоза азербайджанских студентов, обучающихся в Элязыге и Малатье.

Об этом сообщили турецкому бюро Report в посольстве.

Студентам, которые хотели бы воспользоваться автобусом для возвращения в Азербайджан, необходимо связаться по следующим номерам:

Для города Элязыг - Наиль Бабаев (05522541582) и Муса Исламов (05319868676),

Для города Малатья - Фуад Гасанов (05373555167) и Али Мусаев (05382055722).

Напомним, что землетрясение силой 6,8 балла произошло вчера вечером в Элязыге и Малатье. По информации посольства Азербайджана, среди погибших и пострадавших нет граждан нашей страны.