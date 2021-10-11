Деятеля культуры Армении - участника оккупации Карабаха не пустили в Грузию

Заслуженному деятелю культуры Армении, руководителю ансамбля песни и танца "Карин" Гагику Гиносяну отказали во въезде на территорию Грузии.

Заслуженному деятелю культуры Армении, руководителю ансамбля песни и танца "Карин" Гагику Гиносяну отказали во въезде на территорию Грузии.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью Armenpress.

По словам Г.Гиносяна, он собирался посетить могилу матери в Ахалкалаки, но грузинские пограничники вернули его обратно, назвав причиной недопуска пандемию коронавируса.

Во время Первой Карабахской войны Гиносян в рядах армянских сепаратистов участвовал в оккупации азербайджанских земель.

Город Ахалкалаки в Самцхе-Джавахетии густонаселен армянами. Армянские сепаратисты всякий раз поднимают вопрос об отторжении этого грузинского края.

Армянская пресса косвенно связала недопуск Г.Гиносяна в Грузию с его сепаратистской деятельностью. По мнению армянских обозревателей, нынешнее правительство Грузии проводит протурецкую политику.