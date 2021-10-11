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Деятеля культуры Армении - участника оккупации Карабаха не пустили в Грузию

Деятеля культуры Армении - участника оккупации Карабаха не пустили в Грузию Заслуженному деятелю культуры Армении, руководителю ансамбля песни и танца "Карин" Гагику Гиносяну отказали во въезде на территорию Грузии.
В регионе
11 октября 2021 г. 11:31
Деятеля культуры Армении - участника оккупации Карабаха не пустили в Грузию
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Заслуженному деятелю культуры Армении, руководителю ансамбля песни и танца "Карин" Гагику Гиносяну отказали во въезде на территорию Грузии.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью Armenpress.

По словам Г.Гиносяна, он собирался посетить могилу матери в Ахалкалаки, но грузинские пограничники вернули его обратно, назвав причиной недопуска пандемию коронавируса.

Во время Первой Карабахской войны Гиносян в рядах армянских сепаратистов участвовал в оккупации азербайджанских земель.

Город Ахалкалаки в Самцхе-Джавахетии густонаселен армянами. Армянские сепаратисты всякий раз поднимают вопрос об отторжении этого грузинского края.

Армянская пресса косвенно связала недопуск Г.Гиносяна в Грузию с его сепаратистской деятельностью. По мнению армянских обозревателей, нынешнее правительство Грузии проводит протурецкую политику.

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Версия на английском языке Armenian cultural worker who took part in occupation of Karabakh turned back from Georgia
Версия на азербайджанском языке Qarabağın işğalında iştirak etmiş erməni mədəniyyət işçisi Gürcüstana buraxılmayıb

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