Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Дестиджи: Турция и Азербайджан нуждаются в соглашении о свободной торговле

    В регионе
    • 03 ноября, 2025
    • 11:32
    Дестиджи: Турция и Азербайджан нуждаются в соглашении о свободной торговле

    Азербайджан демонстрирует серьезное развитие в области обороны, экономики и международных отношений.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель турецкой Партии Великого единства (ПВЕ) Мустафа Дестиджи на брифинге в рамках своего визита в Азербайджан.

    Он подчеркнул, что Турция гордится успехами братской страны и отметил глубокие исторические корни турецко-азербайджанских отношений.

    Говоря о скором праздновании Дня победы – 8 ноября, Дестиджи отметил, что поддержка Азербайджана со стороны Турции во время войны была братским долгом: "Это был братский долг. Мы и дальше будем поддерживать тюркское единство".

    Политик также подчеркнул необходимость разработки соглашения о свободной торговле между Турцией и Азербайджаном и отметил важность дальнейшего увеличения объемов двусторонней торговли.

    Коснувшись деятельности ТЮРКПА, Дестиджи выразил надежду, что Узбекистан и Туркменистан в скором времени присоединятся к организации.

    Мустафа Дестиджи Турция Путь к Победе День Победы
    BBP sədri: Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafından qürur duyuruq

    Последние новости

    12:05

    Бывший помощник Рамиза Мехдиева арестован

    Происшествия
    12:01

    Лига чемпионов УЕФА: В матче с "Карабахом" 800 болельщиков поддержат "Челси"

    Футбол
    12:01

    Стали известны детали коррупционного дела замглавы ИВ Гарадагского района

    Происшествия
    11:58
    Фото

    Проект мечети Джебраила представлен общественности

    Внутренняя политика
    11:54

    МВД: Из Грузии депортирован 121 иностранный гражданин

    В регионе
    11:51
    Фото

    Проведен обучающий семинар TOT для учителей по медиаграмотности

    Медиа
    11:48

    Бакинский торговый центр существенно сократил уставный капитал

    Бизнес
    11:47

    На процессе по делу о пожаре в Перинатальном центре озвучены показания экспертов и свидетелей

    Происшествия
    11:45

    Обнародованы объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу по TAP

    Энергетика
    Лента новостей