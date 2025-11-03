Дестиджи: Турция и Азербайджан нуждаются в соглашении о свободной торговле

Азербайджан демонстрирует серьезное развитие в области обороны, экономики и международных отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель турецкой Партии Великого единства (ПВЕ) Мустафа Дестиджи на брифинге в рамках своего визита в Азербайджан.

Он подчеркнул, что Турция гордится успехами братской страны и отметил глубокие исторические корни турецко-азербайджанских отношений.

Говоря о скором праздновании Дня победы – 8 ноября, Дестиджи отметил, что поддержка Азербайджана со стороны Турции во время войны была братским долгом: "Это был братский долг. Мы и дальше будем поддерживать тюркское единство".

Политик также подчеркнул необходимость разработки соглашения о свободной торговле между Турцией и Азербайджаном и отметил важность дальнейшего увеличения объемов двусторонней торговли.

Коснувшись деятельности ТЮРКПА, Дестиджи выразил надежду, что Узбекистан и Туркменистан в скором времени присоединятся к организации.