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Депутаты парламента Грузии прекратили голодовку

Депутаты парламента Грузии прекратили голодовку Члены парламентской оппозиционной фракции "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве" в составе девяти человек заявили о прекращении голодовки после того, когда узнали, что экс-президент Михаил Саакашвили готов перейти из тюр
В регионе
20 ноября 2021 г. 01:18
Депутаты парламента Грузии прекратили голодовку

Члены парламентской оппозиционной фракции "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве" в составе девяти человек заявили о прекращении голодовки после того, когда узнали, что экс-президент Михаил Саакашвили готов перейти из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори и начать принимать пищу.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил на брифинге депутат Акакий Минашвили.

"Несколько минут назад мы услышали заявление Ники Гварамии - адвоката третьего президента Грузии, в котором очень четко и ясно президент Саакашвили заявил, что согласен перейти в горийский госпиталь и прекратить голодовку. Исходя из этого, мы прекращаем голодовку", - сказал Минашвили, который вместе с коллегами голодал с 14 ноября.

Ранее в пятницу министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что власти готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь города Гори, однако для этого требуется согласие самого пациента. Позже адвокат Гварамия подчеркнул, что экс-президент дал согласие на перевод и прекратит голодовку сразу же, как его доставят в госпиталь.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda deputatlar aclıq aksiyasını dayandırıblar

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