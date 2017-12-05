Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Известный турецкий политик, бывший председатель оппозиционной Республиканской народной партии и в настоящее время депутат парламента Дениз Байкал отправился на лечение в Германию.

Как сообщает Report со ссылкой на Ulusal, он продолжит лечение в этой стране.

Отметим, что 79-летний Д. Байкал 16 октября был помещен в больницу из-за высокой температуры. В результате усилий врачей впавшего в больнице в кому Д. Байкала через несколько дней удалось вывести из этого состояния.