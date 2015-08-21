Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Денежные переводы в Грузию сократились на 24,2%. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в Национальном банке Грузии.

За январь-июль 2015 года из-за границы в грузинские коммерческие банки с помощью электронных систем денежных переводов было переведено 632 млн. долларов.

Объем переводов за семь месяцев 2015 года уменьшился на 202,3 млн. долларов или 24,2%, чем за январь-июль 2014 года.

В июле в Грузию поступило 93,4 млн. долларов, что на 43,5 млн. долларов меньше, чем в июле 2014 года и на 7 млн. долларов меньше, чем в июня 2015 года.