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День гибели Ибрахима Раиси в авиакатастрофе объявлен Национальным днем в Иране

День гибели Ибрахима Раиси в авиакатастрофе объявлен Национальным днем в Иране День гибели тогдашних президента Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахияна, а также находившихся вместе с ними официальных лиц в результате крушения вертолета будет отмечаться в стране как национальный день - "День молитвы
В регионе
7 января 2025 г. 10:16
День гибели Ибрахима Раиси в авиакатастрофе объявлен Национальным днем в Иране

День гибели тогдашних президента Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахияна, а также находившихся вместе с ними официальных лиц в результате крушения вертолета будет отмечаться в стране как национальный день - "День молитвы за шехидов".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, соответствующее решение принято президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также Верховным советом культурной революции.

Напомним, что Ибрахим Раиси, Хосейн Амир Абдоллахиян и сопровождавшие их государственные чиновники погибли при крушении вертолета 19 мая 2024 года.

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Версия на английском языке Ebrahim Raisi's death date registered as national day in Iranian calendar
Версия на азербайджанском языке İranın sabiq prezidenti İbrahim Rəisinin aviaqəzada həlak olduğu gün milli gün kimi qeyd olunacaq

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