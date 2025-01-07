День гибели Ибрахима Раиси в авиакатастрофе объявлен Национальным днем в Иране

День гибели тогдашних президента Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахияна, а также находившихся вместе с ними официальных лиц в результате крушения вертолета будет отмечаться в стране как национальный день - "День молитвы

День гибели тогдашних президента Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахияна, а также находившихся вместе с ними официальных лиц в результате крушения вертолета будет отмечаться в стране как национальный день - "День молитвы за шехидов".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, соответствующее решение принято президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также Верховным советом культурной революции.

Напомним, что Ибрахим Раиси, Хосейн Амир Абдоллахиян и сопровождавшие их государственные чиновники погибли при крушении вертолета 19 мая 2024 года.