Демпартия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Демократическая партия США подала иск в отношении России, предвыборного штаба Дональда Трампа и WikiLeaks.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Демпартия обвиняет их в сговоре с целью вмешательства в выборы 2016 года.

В иске, поданном в окружной суд Манхэттена, говорится, что высокопоставленные участники кампании Трампа вступили в сговор с российским правительством и разведкой с целью нанести ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.