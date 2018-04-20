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    Демпартия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Демократическая партия США подала иск в отношении России, предвыборного штаба Дональда Трампа и WikiLeaks.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Демпартия обвиняет их в сговоре с целью вмешательства в выборы 2016 года.

    В иске, поданном в окружной суд Манхэттена, говорится, что высокопоставленные участники кампании Трампа вступили в сговор с российским правительством и разведкой с целью нанести ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. 

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