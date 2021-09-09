Делегация во главе с министром торговли и интеграции Казахстана находится с визитом в Баку

Делегация во главе с министром торговли и интеграции Казахстана находится с визитом в Баку

Делегация из Казахстана во главе с министром торговли и интеграции Бахытом Султановым находится в Баку.

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Делегация из Казахстана во главе с министром торговли и интеграции Бахытом Султановым находится в Баку. Как сообщает Report, ожидается проведение 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. «На повестке дня вопросы, охватывающие практически все сферы торгово-экономического сотрудничества. В том числе, и создание платформы для диалога бизнес кругов двух стран - «Делового совета Казахстан-Азербайджан»», - отметил министр. Ожидаются двусторонние встречи с руководителями министерств экономики, оборонной промышленности, транспорта, связей и высоких технологий. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram