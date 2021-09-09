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Делегация во главе с министром торговли и интеграции Казахстана находится с визитом в Баку

Делегация во главе с министром торговли и интеграции Казахстана находится с визитом в Баку Делегация из Казахстана во главе с министром торговли и интеграции Бахытом Султановым находится в Баку.
В регионе
9 сентября 2021 г. 08:11
Делегация во главе с министром торговли и интеграции Казахстана находится с визитом в Баку

Делегация из Казахстана во главе с министром торговли и интеграции Бахытом Султановым находится в Баку.

Как сообщает Report, ожидается проведение 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«На повестке дня вопросы, охватывающие практически все сферы торгово-экономического сотрудничества. В том числе, и создание платформы для диалога бизнес кругов двух стран - «Делового совета Казахстан-Азербайджан»», - отметил министр.

Ожидаются двусторонние встречи с руководителями министерств экономики, оборонной промышленности, транспорта, связей и высоких технологий.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın ticarət və inteqrasiya nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda səfərdədir

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