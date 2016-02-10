Давутоглу: Трех миллиардов евро от ЕС не хватит для сокращения потока беженцев

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу не исключил, что 3 млрд. евро от Евросоюза будет недостаточно для сокращения потока беженцев в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в среду по итогам переговоров в Гааге со своим голландским коллегой Марком Рютте.

По словам Давутоглу, 3 млрд. евро, о которых достигнута договоренность, "являются первым этапом". В дальнейшем, заметил Давутоглу, не исключено продолжение переговоров в случае необходимости оказания дополнительной помощи.