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    Давутоглу: Трех миллиардов евро от ЕС не хватит для сокращения потока беженцев

    По словам премьера, 3 млрд. евро, о которых достигнута договоренность, являются первым этапом

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу не исключил, что 3 млрд. евро от Евросоюза будет недостаточно для сокращения потока беженцев в Европу. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в среду по итогам переговоров в Гааге со своим голландским коллегой Марком Рютте.

    По словам Давутоглу, 3 млрд. евро, о которых достигнута договоренность, "являются первым этапом". В дальнейшем, заметил Давутоглу, не исключено продолжение переговоров в случае необходимости оказания дополнительной помощи.

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