Давутоглу: Турция ни на кого не смотрит сверху вниз, и не позволит так же смотреть на Турцию

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Мы отвергаем обвинения в том, что Турция продает нефть "Исламского государства". Если это было так, то почему Россия не заявляла об этом до этого?". Как сообщает Report, об этом, выступая в Университете АДА заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

По его словам, Турция всегда предавала значение отношениям с Россией. Премьер-министр напомнил, что Турция отменила визы для граждан России, благодаря которым тысячи россиян получили возможность отдыхать на курортах Турции, а также открыла для России многие двери.

Он также призвал официальную Москву решить проблемы между двумя странами дипломатическим путем: "Россия - это народ, который нужно уважать, и мы его уважаем. Но и Турция себя уважает, и требует такого же отношения от тех, к кому проявляет уважение".

"Турция ни на кого не смотрит сверху вниз, и не позволит так же смотреть на Турцию", - отметил А. Давутоглу.

Он подчеркнул, что "турецко-сирийская граница - это граница Турции и Сирии, и никого больше это не должно беспокоить".

Давутоглу добавил, что Анкара не может с пониманием относится к клеветнической антитурецкой кампании на российских каналах.