​Давутоглу дал указание ПСР готовиться к досрочным парламентским выборам

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу дал распоряжение о подготовке к досрочным парламентским выборам, об этом шла речь в телефонных переговорах премьера с главами окружных управлений возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР), сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Несмотря на продолжающиеся переговоры о коалиции, вы должны быть каждую минуту наготове на случай досрочных выборов. Вы постоянно должны поддерживать контакты с жителями ваших городов", - говорится в заявлении главы правительства.