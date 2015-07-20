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    ​Давутоглу дал указание ПСР готовиться к досрочным парламентским выборам

    Несмотря на продолжающиеся переговоры о коалиции, вы должны быть каждую минуту наготове на случай досрочных выборов

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу дал распоряжение о подготовке к досрочным парламентским выборам, об этом шла речь в телефонных переговорах премьера с главами окружных управлений возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР), сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Несмотря на продолжающиеся переговоры о коалиции, вы должны быть каждую минуту наготове на случай досрочных выборов. Вы постоянно должны поддерживать контакты с жителями ваших городов", - говорится в заявлении главы правительства.

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