​Дата эксгумации тела экс-премьера Грузии пока неизвестна

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ По словам заместителя главного прокурора Грузии Георгия Гогадзе, в связи с вопросом установления даты эксгумации тела экс-премьера Грузии Зураба Жвания проходит интенсивная работа, передает Report.

"Процесс расследования этого уголовного дела находится в активной фазе. Это - одно из важнейших дел для прокуратуры Грузии", - отметил Георгий Гогадзе.

Бывший премьер-министр Грузии Зураб Жвания был обнаружен мертвым в ночь на 3 февраля 2005 года вместе с заместителем губернатора региона Квемо Картли (Восточная Грузия) Раулем Юсуповым на конспиративной квартире в Тбилиси.

Причиной гибели тогда был назван несчастный случай - отравление газом.

Повторное расследование дела обстоятельств смерти Зураба Жвания было начато новыми властями Грузии в 2012 году и до сих пор не раскрыто. Семья погибшего ранее выразила согласие на проведение эксгумации тела покойного с надеждой на то, что это поможет следствию и откроется истинная правда о его смерти.