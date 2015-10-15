​Cуд Анкары запретил турецким СМИ публиковать информацию о теракте

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Суд Анкары в среду наложил полный запрет на публикации в СМИ информации о субботнем теракте в столице Турции.

Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, согласно решению суда, запрет касается "всех видов новостей, интервью, критических и аналогичных публикаций в печати, на телевидении, радио, социальных сетях и во всех видах СМИ в Интернете".

Решение вступает в силу немедленно, о нем официально уведомлены все турецкие СМИ.

Два взрыва произошли в 10.04 мск в субботу в столице Турции перед началом митинга, который был организован профсоюзными и общественными организациями под лозунгами "Труд, мир, демократия" в знак протеста против всплеска насилия из-за турецко-курдского конфликта на юго-востоке страны.

Согласно официальным данным, 99 человек погибли, более 500 обратились за медицинской помощью. Взрывы были устроены двумя террористами-смертниками в районе железнодорожного вокзала под эстакадой, где участники митинга проходили к месту его проведения. Основной версией следствия является причастность группировки "Исламское государство".