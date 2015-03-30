Cильный ветер нанес ущерб западной Грузии

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Cильный ветер, обрушившийся утром на западные регионы Грузии, сорвал крыши с десятков домов, вырвал с корнем деревья и повредил линии электропередач. Как сообщает Report со ссылкой на "Georgia-Online", cильный ветер нанес серьезный ущерб 6 селам муниципалитета Чхороцку.

Пострадавшие от стихии семьи посетил глава управы муниципалитета Дато Гогуа. После того, как комиссией будет установлен размер ущерба, муниципалитет направит данные в краевую администрацию Самегрело-Земо Сванети и министерство инфрастуктуры Грузии.

По информации пресс-службы энергораспределительной компании "Энерго-Про Джорджия", с утра 30 марта электроэнергию не получали 17 тысяч из 140 тысяч абонентов этого региона.

После проведенных сотрудниками компании работ по устранению повреждений части отключенных абонентов подача электроэнергии была восстановлена, и на данный момент обесточенными остаются еще около 10 тысяч абонентов.