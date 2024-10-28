ЦИК Узбекистана объявил предварительные итоги парламентских выборов

Итоговая явка на выборах в парламент Узбекистана составила 74,72%.

Итоговая явка на выборах в парламент Узбекистана составила 74,72%.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявили в ЦИК Узбекистана.

Сообщается, что Либерально-демократическая партия Узбекистана по итогам предварительного подсчета голосов, набрала 34,75%. Далее идут Демократическая партия "Миллий тикланыш" с 18, 82%, Народно-демократическая партия (НДПУ) - 17,11%, Социал-демократическая партия "Адолат" - 16,20%, Экологическая партия - 13,12%.

Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев заявил о том, что по результатам проведенного голосования избраны 64 депутата от Либерально-демократической партии, 29 - от "Миллий тикланиш", 20- от НДПУ, 21 - от партии "Адолат" и 16 – от Экологической партии.

Ранее ЦИК сообщил о том, что по данным на 17:00, на выборах проголосовали 14 264 994 избирателя или 71,52%.