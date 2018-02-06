ЦИК России зарегистрировал Путина кандидатом на выборах в президенты

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Центризбирком России зарегистрировал сегодня действующего президента Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте выборах главы государства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Выборы российского президента пройдут 18 марта.

"Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина ", — указано в постановлении, принятом на заседании ЦИК.

Также глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии заявила, что кандидатами в президенты также будут зарегистрированы Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Максим Сурайкин ("Коммунисты России") 8 февраля.