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    ЦИК подведет окончательные итоги выборов президента России в течение 10 дней

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Официальные окончательные итоги выборов президента России будут подведены в течение 10 дней.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

    "Это предварительные итоги голосования. В соответствии с законом теперь у ЦИК есть в распоряжении 10 дней для окончательного определения итогов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов России и двух зарубежных территориальных зарубежных избирательных комиссий", - сказала Памфилова.

    Ранее сообщалось, что после обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин набирает 76,6%.

    Павел Грудинин набирает 11,8%, Владимир Жириновский набирает 5,66%. Ксения Собчак получила 1,67%, Григорий Явлинский - 1,04% голосов, Борис Титов - 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%. После обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин набирает 76,6%. За него было отдано 56 млн 200 тыс. голосов.

    Павел Грудинин набирает 11,8%, Владимир Жириновский набирает 5,66%.

    Ксения Собчак получила 1,67%, Григорий Явлинский - 1,04% голосов, Борис Титов - 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

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