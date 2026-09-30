ЦИК Кыргызстана утвердил календарный план президентских выборов
- 30 сентября, 2026
- 10:08
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Центризбирком (ЦИК) Кыргызстана утвердил календарный план президентских выборов, которые пройдут 27 января 2027 года.
Как передает Report, об этом сообщают кыргызские медиа.
Выдвижение кандидатов завершится 13 ноября, окончательная регистрация - 23 декабря. Предвыборная агитация начнется 23 декабря и будет разрешена до 8:00 26 января.
Досрочное голосование отдельных категорий граждан состоится 26 января. В основной день выборов, 27 января, голосование будет проходить с 8:00 до 20:00.
Итоги выборов ЦИК должна подвести до 17 февраля.
Отметим, что в сентябре этого года президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о проведении очередных президентских выборов 27 января 2027 года. Согласно Конституции страны, президентом может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет, владеющий государственным языком и проживший в республике в совокупности не менее 15 лет.