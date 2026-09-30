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    ЦИК Кыргызстана утвердил календарный план президентских выборов

    В регионе
    • 30 сентября, 2026
    • 10:08
    ЦИК Кыргызстана утвердил календарный план президентских выборов

    Центризбирком (ЦИК) Кыргызстана утвердил календарный план президентских выборов, которые пройдут 27 января 2027 года.

    Как передает Report, об этом сообщают кыргызские медиа.

    Выдвижение кандидатов завершится 13 ноября, окончательная регистрация - 23 декабря. Предвыборная агитация начнется 23 декабря и будет разрешена до 8:00 26 января.

    Досрочное голосование отдельных категорий граждан состоится 26 января. В основной день выборов, 27 января, голосование будет проходить с 8:00 до 20:00.

    Итоги выборов ЦИК должна подвести до 17 февраля.

    Отметим, что в сентябре этого года президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о проведении очередных президентских выборов 27 января 2027 года. Согласно Конституции страны, президентом может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет, владеющий государственным языком и проживший в республике в совокупности не менее 15 лет.

    Президентские выборы Садыр Жапаров Кыргызстан
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