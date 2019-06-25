​Число жертв урагана в Тбилиси, возросло до двух человек

Число погибших в результате урагана в Тбилиси, возросло до двух человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, туристка из Кореи, которая пострадала в результате разрушения сильным ветром конструкции близ Метехского моста в центре Тбилиси, скончалась в больнице.

На данный момент еще один мужчина остается в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

Отметим, что, трое туристов из Кореи пытались укрыться под железной конструкцией во время сильного дождя с градом. Однако шквальный ветер обрушил конструкцию, и туристы сорвались с высоты. Один турист погиб на месте.