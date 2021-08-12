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Число жертв наводнения в Турции возросло до девяти

Число жертв наводнения в Турции возросло до девяти Девять человек погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции.
В регионе
12 августа 2021 г. 16:28
Число жертв наводнения в Турции возросло до девяти

Девять человек погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции в четверг.

"Девять человек погибли при наводнении в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за наводнения обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.

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