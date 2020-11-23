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Число заразившихся COVID-19 в России впервые превысило 25 тысяч за сутки

Число заразившихся COVID-19 в России впервые превысило 25 тысяч за сутки Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло до 2 114 502
В регионе
23 ноября 2020 г. 12:22
Число заразившихся COVID-19 в России впервые превысило 25 тысяч за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 25 173, до 2 114 502. Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Это новый максимум по числу заболевших в стране. Предыдущий - 24 822 случая - был зарегистрирован в субботу, 21 ноября.

Общее число инфицированных достигло 100 864. Днем ранее также был выявлен максимум новых случаев в регионе - 2 668.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 361 против 401 днем ранее. Всего от инфекции умерли 36 540 пациентов.

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