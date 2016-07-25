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    Число задержанных военных, атаковавших отель Эрдогана, выросло до 7

    Всего в нападении на отель подозреваются 17 военнослужащих

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Семеро мятежных военных, участвовавших в нападении на отель, где отдыхал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, задержаны в районе города Мармарис на юго-западе страны.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV в понедельник с места события.

    В ночь, когда в Турции была совершена попытка переворота, мятежные военные атаковали отель в Мармарисе, где отдыхал президент Турции. Нападение было совершено через несколько минут после того, как Эрдоган покинул отель. В район направлены дополнительные силы полиции. Всего в нападении на отель подозреваются 17 военнослужащих.

    Четверо беглых военнослужащих были задержаны во время проверки на дороге в районе Мармариса, ещё трое прятались в лесу рядом с трассой Мармарис-Мугла. 

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