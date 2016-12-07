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    Число просящих убежища в США россиян достигло максимума с 1994 года

    В 2016 финансовом году россияне оформили 1912 заявлений о предоставлении убежища в США

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В 2016 году число граждан России, запросивших убежища в США, достигло максимума за последние 20 с лишним лет.

    Как передает Report, об этом сообщает радио «Свобода» со ссылкой на министерство внутренней безопасности США.

    В 2016 финансовом году, который закончился 30 сентября, россияне оформили 1912 заявлений о предоставлении убежища в США. Это на 31% больше по сравнению с 2015 годом и на 164% — с 2012-м.

    Общее число просителей убежища увеличилось вдвое с момента начала третьего президентского срока Владимира Путина в 2012 году и увеличивается уже четвертый год подряд. Отмечается, что наибольшее значение за всю историю было зафиксировано в 1994 году, спустя три года после развала Советского Союза, — тогда в США поступило 2127 прошений об убежище от россиян.

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