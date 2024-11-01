Число пропавших без вести из-за наводнений в Валенсии может достигать 250 человек

Число пропавших без вести людей из-за наводнений в Валенсии на востоке Испании может достигать 250 человек.
Как передает Report, об этом сообщила газета El Español со ссылкой на службы спасения.
Отметм, что в Испании число погибших возросло до 158 человек, однако все еще ведется поиск пропавших без вести.
1 ноября погодное предупреждение сохраняется в некоторых регионах страны.
Ранее сообщалось о том, что власти испанского автономного сообщества Валенсия выделят 250 млн евро на преодоление последствий ливней и наводнений, которые привели к жертвам и многочисленным разрушениям.