Число пострадавших при взрыве на территории монастыря в Серпухове выросло до 12

Молодой человек, взорвавший самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории Серпуховского женского монастыря, умер от потери крови.

Число пострадавших при взрыве в гимназии на территории монастыря в Серпухове выросло до 12 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Количество пострадавших выросло до 12 человек, все они подростки. Один из них - 15-летний - госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Территория монастыря оцеплена, но туда стали пускать родителей, чтобы они могли забрать детей. "Сразу после взрыва дети начали выбегать, чтобы спрятаться в трапезной. Многие были без верхней одежды, кто-то в тапочках, сменной обуви", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все дети находятся в настоящее время в безопасности, с ними работают психологи, медики и сотрудники правоохранительных органов. "Также к территории приехало уже много родителей и близких учащихся, им стали передавать детей", - рассказал он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

11.47

Молодой человек, взорвавший самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории Серпуховского женского монастыря, умер от потери крови.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"У устроившего взрыв в гимназии при монастыре может быть с собой еще взрывчатка. Сейчас он лежит при входе, его будут обследовать саперы", - рассказал источник.

Другой источник агентства сообщил, что он также принес с собой холодное оружие, похожее на мачете.