О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число пострадавших при взрыве на территории монастыря в Серпухове выросло до 12

Число пострадавших при взрыве на территории монастыря в Серпухове выросло до 12 Молодой человек, взорвавший самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории Серпуховского женского монастыря, умер от потери крови.
В регионе
13 декабря 2021 г. 12:40
Число пострадавших при взрыве на территории монастыря в Серпухове выросло до 12

Число пострадавших при взрыве в гимназии на территории монастыря в Серпухове выросло до 12 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Количество пострадавших выросло до 12 человек, все они подростки. Один из них - 15-летний - госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Территория монастыря оцеплена, но туда стали пускать родителей, чтобы они могли забрать детей. "Сразу после взрыва дети начали выбегать, чтобы спрятаться в трапезной. Многие были без верхней одежды, кто-то в тапочках, сменной обуви", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все дети находятся в настоящее время в безопасности, с ними работают психологи, медики и сотрудники правоохранительных органов. "Также к территории приехало уже много родителей и близких учащихся, им стали передавать детей", - рассказал он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

11.47

Молодой человек, взорвавший самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории Серпуховского женского монастыря, умер от потери крови.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"У устроившего взрыв в гимназии при монастыре может быть с собой еще взрывчатка. Сейчас он лежит при входе, его будут обследовать саперы", - рассказал источник.

Другой источник агентства сообщил, что он также принес с собой холодное оружие, похожее на мачете.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Monastery blown up in Russia, children injured
Версия на азербайджанском языке Rusiyada monastır partladılıb, yaralananlar var

Самое важное

Фуад Гусейналиев: Новый закон о медиа крайне необходим для нашей страны
ВидеоФуад Гусейналиев: Новый закон о медиа крайне необходим для нашей страны
12 декабря 2021 г. 23:11
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
12 декабря 2021 г. 13:45
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
12 декабря 2021 г. 11:33
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 09:54
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 00:00
Хикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
ВидеоХикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
11 декабря 2021 г. 22:01
Эксперты: Закон О медиа открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
Эксперты: Закон "О медиа" открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
11 декабря 2021 г. 16:18
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43
В Азербайджане в новогоднюю ночь ресторанам разрешили работать до двух часов ночи
В Азербайджане в новогоднюю ночь ресторанам разрешили работать до двух часов ночи
11 декабря 2021 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi