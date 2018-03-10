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    Число пострадавших при взрыве газа в Краснодаре возросло до шести - ВИДЕО

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Число пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в Краснодаре увеличилось до шести человек. 

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в субботу в центре медицины катастроф.

    "На данный момент госпитализированы шесть пострадавших в результате взрыва бытового газа. В их числе два ребенка", - сказал собеседник агентства.

    При этом источник в экстренных службах региона сообщил, что пострадавшие не получили тяжелых травм.

    "Тяжелых травм нет, один мужчина с ожогами. Некоторые отказались от госпитализации", - пояснил собеседник агентства.

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