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Число пострадавших при теракте в Crocus City Hall возросло до 360 человек

Число пострадавших при теракте в Crocus City Hall возросло до 360 человек Количество пострадавших при теракте в Crocus City Hall возросло до 360 человек.
В регионе
27 марта 2024 г. 11:50
Число пострадавших при теракте в Crocus City Hall возросло до 360 человек

Количество пострадавших при теракте в Crocus City Hall возросло до 360 человек.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в центре медицины катастроф.

"По данным на утро среды, в результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей", - сказал собеседник агентства.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек.

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Версия на английском языке Number of people injured in Crocus City Hall terrorist attack reaches 360
Версия на азербайджанском языке “Crocus City Hall”da baş verən terror aktında xəsarət alanların sayı 360 nəfərə çatıb

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