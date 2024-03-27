Число пострадавших при теракте в Crocus City Hall возросло до 360 человек

Количество пострадавших при теракте в Crocus City Hall возросло до 360 человек.

Количество пострадавших при теракте в Crocus City Hall возросло до 360 человек.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в центре медицины катастроф.

"По данным на утро среды, в результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей", - сказал собеседник агентства.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек.