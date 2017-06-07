Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате терактов в Иране достигло 12 человек, 39 ранены.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr в Twitter со ссылкой на медиков.

Ранее агентство ISNA со ссылкой на руководителя пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Аббаса Заренежада сообщало, что в результате двух нападений были госпитализированы 35 человек.

В Тегеране сегодня произошли две атаки террористов. Совершено нападение на парламент Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни.