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Число погибших в ДТП в Башкортостане выросло до четырех

Число погибших в ДТП в Башкортостане выросло до четырех Число погибших в результате ДТП в Кугарчинском районе Башкортостана возросло до четырех человек.
В регионе
29 октября 2024 г. 09:10
Число погибших в ДТП в Башкортостане выросло до четырех

Число погибших в результате ДТП в Кугарчинском районе Башкортостана возросло до четырех человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в телеграм-канале главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимира Севастьянова.

По его словам, пассажир УАЗ умер в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось о том, что результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира умерли до приезда скорой медицинской помощи. Водитель УАЗ и его пассажир были госпитализированы.

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