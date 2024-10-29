Число погибших в ДТП в Башкортостане выросло до четырех

Число погибших в результате ДТП в Кугарчинском районе Башкортостана возросло до четырех человек.

Число погибших в результате ДТП в Кугарчинском районе Башкортостана возросло до четырех человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в телеграм-канале главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимира Севастьянова.

По его словам, пассажир УАЗ умер в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось о том, что результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира умерли до приезда скорой медицинской помощи. Водитель УАЗ и его пассажир были госпитализированы.