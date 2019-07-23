Число мигрантов из Армении в России резко увеличилось

Миграционный прирост населения России в январе-апреле 2019 года резко увеличился, превысив значения всех предшествующих десяти лет, сообщает Report cо ссылкой на news.am.

В исследовании Института экономической политики имени Гайдара отмечается, что в первые месяцы (январь- апрель) 2019 года миграционный прирост населения России составил 98 тыс. человек. В тот же период 2018 года этот показатель составлял 57,1 тыс. человек.

Больше всего увеличилось число мигрантов из Армении и Украины. За январь-апрель 2019 года из Армении в Россию прибыло 12, 8 тыс. человек. В 2018 году этот показатель составил 4,9 тыс. человек.

В исследовании отмечается также, что на 1 июня 2019 года на территории России пребывало более 49 тыс. граждан Армении. Основными миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения. В то же время миграционный прирост из Беларуси и Молдовы в России резко сократился.