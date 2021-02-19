Число летальных исходов из-за COVID-19 в России за сутки возросло на 470

Всего от инфекции умерли 82 396 пациентов

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 470 против 480 днем ранее. Всего от инфекции умерли 82 396 пациентов. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,99%, следует из данных штаба.

Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 13 433 до 4 139 031. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 139 031 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,33%.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 18 637 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 3 679 949", - говорится в сообщении.