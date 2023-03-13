Число инфицированных корью в Армении возросло до 50

Число зараженных корью в Армении увеличилось до 50.

Число зараженных корью в Армении увеличилось до 50.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Отмечается, что 3 граждан госпитализированы, 19 проходят лечение на дому, 28 человек уже выписались. Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести, один пациент находится в тяжелом состоянии.

По данным министерства, 34 инфицированных - дети в возрасте от 3 месяцев до 16 лет. Возраст остальных 16 инфицированных - от 21 до 64 лет.