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    Челик, обвиняемый в убийстве российского пилота, останется в тюрьме еще на год

    Ранее он был осужден за подделку денежных купюр

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Гражданин Турции Алпарслан Челик, обвиняемый в убийстве российского пилота на севере Сирии, останется в заключении как минимум до 8 июня 2017 года.

    Как сообщает Report, об этом передает агентство Anadolu. 

    В информации отмечается, что Челик был приговорен к 2,5 летнему тюремному заключению и штрафу в размере 2 тыс. лир за подделку денежных купюр.

    Прокуратура города Измир ведет расследование в отношении Челика по обвинению в убийстве российского пилота.

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