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    Чавушоглу: Запад постоянно вмешивается во внутренние дела РФ и Турции

    Глава МИД Турции добавил, что Европа обеспокоена сближением Анкары и Москвы

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Страны Запада регулярно вмешиваются во внутренние дела России и Турции.

    Как передает Report, об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на встрече с членами русскоязычной общины в провинции Анталья.

    По его словам, которые приводит агентство Anadolu, некоторые западные государства "любят вмешиваться во внутренние дела России и Турции и не могут вылечиться от этого недуга, продолжающегося уже не один год".

    "Страны, принадлежащие к этой категории, возомнили себя "начальниками" над остальными", - считает Чавушоглу. Он добавил, что Европа обеспокоена сближением Анкары и Москвы.

    В своем выступлении министр также отметил совместное стремление двух государств поставить заслон на пути терроризма.

    "Терроризм является преступлением против человечности. Анкара намерена укреплять сотрудничество с Россией в вопросе борьбы с проявлениями терроризма. Специалисты двух стран начали чаще проводить встречи", - заключил он.

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