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Чавушоглу: В августе обсудим с Финляндией и Швецией вопрос выполнения обязательств

Чавушоглу: В августе обсудим с Финляндией и Швецией вопрос выполнения обязательств Представители Турции, Швеции и Финляндии в августе обсудят вопрос выполнения северными странами обязательств по борьбе с террористическими организациями в связи со вступлением в НАТО.
В регионе
21 июля 2022 г. 12:49
Чавушоглу: В августе обсудим с Финляндией и Швецией вопрос выполнения обязательств

Представители Турции, Швеции и Финляндии в августе обсудят вопрос выполнения северными странами обязательств по борьбе с террористическими организациями в связи со вступлением в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на TRT, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, в случае, если эти страны не выполнят требования Анкары, то парламент Турции не ратифицирует протокол об их принятии в Альянс.

"Мы провели переговоры, они приняли наши условия, подписали в итоге документ, который необходимо выполнять. Мы готовы встретиться раньше августа, главное, чтобы Швеция и Финляндия приняли эти условия", - отметил Чавушоглу.

Главы внешнеполитических ведомств Турции, Швеции и Финляндии подписали 28 июня на полях мадридского саммита НАТО меморандум, снимающий преграды на пути вступления северных стран в альянс. Документ предусматривает налаживание сотрудничества с Анкарой в борьбе с терроризмом, в частности с Рабочей партией Курдистана, ее ответвлениями, а также "организацией ФЕТО", которых Турция считает террористическими организациями.

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