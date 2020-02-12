Чавушоглу: Турецкая делегация посетит Москву для переговоров по Сирии

Турецкая делегация в ближайшее время посетит Москву для переговоров по сирийскому Идлибу.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил находящийся с визитом в Албании министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее минобороны Турции сообщило, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии САР и нейтрализовали 101 сирийского военного.

"Сегодня наш президент говорил со своим российским коллегой. В ближайшее время наша делегация поедет в Москву. У нас недавно была делегация из России. Мы продолжаем работать вместе. Мы пытаемся обеспечить перемирие (в Идлибе – ред.), но если никакого решения по итогам переговоров с РФ не выйдет, мы будем действовать по собственному усмотрению", - сказал М.Чавушоглу, который находится с визитом в Албании.