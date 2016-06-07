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    Чавушоглу: Турция считает необходимым ведение прямых переговоров с Россией

    Причина существующих в России антитурецких настроений - в армянском лобби, которое эффективно действует в СМИ

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Анкара не ведет прямых переговоров с Москвой по нормализации отношений после инцидента со сбитым Су-24, однако считает, что они необходимы.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    "С Россией у нас непосредственных переговоров сейчас не ведется. Мы делали наши предложения, есть обмен заявлениями, бывают контакты на мероприятиях, где обмениваются сообщениями. Произошел инцидент, которого мы не хотели, и двум государствам нужно обсуждать, как это преодолеть. Путин и Россия должны принять решение, хотят они терять такого партнера, как Турция, или нет?" - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT во вторник.

    По его словам, причина существующих в России антитурецких настроений - в "армянском лобби, которое эффективно действует в СМИ".

    Чавушоглу добавил, что Турция является лучшим местом для отдыха россиян.

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