Чавушоглу: Турция назначит своего посла в Израиле

Турция приняла решение назначить посла в Израиле.

Турция приняла решение назначить посла в Израиле.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

"В рамках процесса нормализации и восстановления в полном объеме дипломатических отношений с Израилем Турция приняла решение назначить посла в эту страну", - сказал он, отметив, что имя главы дипмиссии будет оглашено после подписания соответствующего указа президента.

Отметим, что израильская сторона заявила о том, что лидеры Израиля и Турции договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме и возвращении послов двух стран в столицы.