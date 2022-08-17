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Чавушоглу: Турция назначит своего посла в Израиле

Чавушоглу: Турция назначит своего посла в Израиле Турция приняла решение назначить посла в Израиле.
В регионе
17 августа 2022 г. 15:38
Чавушоглу: Турция назначит своего посла в Израиле

Турция приняла решение назначить посла в Израиле.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

"В рамках процесса нормализации и восстановления в полном объеме дипломатических отношений с Израилем Турция приняла решение назначить посла в эту страну", - сказал он, отметив, что имя главы дипмиссии будет оглашено после подписания соответствующего указа президента.

Отметим, что израильская сторона заявила о том, что лидеры Израиля и Турции договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме и возвращении послов двух стран в столицы.

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