Чавушоглу: Турция готова объединиться с Россией для борьбы с террористами в Идлибе

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Турция готова работать со всеми своими партнерами, в том числе с Россией, чтобы положить конец присутствию террористических групп в сирийском Идлибе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Наше предложение ясное: нужно остановить атаки в Идлибе. Давайте действовать вместе, чтобы покончить с присутствием там террористических групп. Мы готовы работать со всеми партнерами - c Россией, Ираном, США, Францией и Великобританией. Для достижения мирного урегулирования в Сирии Турция проводит двух- и трехсторонние переговоры со всеми, прежде всего, с Россией и Ираном. Однако сирийский режим и его сторонники видят урегулирование в военном решении. Несмотря на то, что мы приложили серьезные усилия в Астане, Сочи, Тегеране, атаки в Идлибе продолжаются", - заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV в ходе визита в Румынию.