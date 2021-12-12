Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидераМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, на своей странице в Twitter М.Чавушоглу написал:
«Cвято чту память Гейдара Алиева, общенационального лидера Азербайджана, в 18-ю годовщину его смерти. Под лозунгом «Одна нация, два государства» мы навсегда сохраним его дорогую память и наше братство», - написал министр иностранных дел Турции М.Чавушоглу.
Can #Azerbaycan'ın Umummilli Lideri Haydar Aliyev'i vefatının 18. yıldönümünde rahmetle anıyorum. "Tek Millet, İki Devlet" şiarıyla aziz hatırasını ve kardeşliğimizi ilelebet yaşatacağız. pic.twitter.com/bwoNfazQHW