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Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера

Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
В регионе
12 декабря 2021 г. 14:16
Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на своей странице в Twitter М.Чавушоглу написал:

«Cвято чту память Гейдара Алиева, общенационального лидера Азербайджана, в 18-ю годовщину его смерти. Под лозунгом «Одна нация, два государства» мы навсегда сохраним его дорогую память и наше братство», - написал министр иностранных дел Турции М.Чавушоглу.

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