Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на своей странице в Twitter М.Чавушоглу написал:

«Cвято чту память Гейдара Алиева, общенационального лидера Азербайджана, в 18-ю годовщину его смерти. Под лозунгом «Одна нация, два государства» мы навсегда сохраним его дорогую память и наше братство», - написал министр иностранных дел Турции М.Чавушоглу.