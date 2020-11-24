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Чавушоглу: Отношения между Турцией и Россией основаны на общих интересах

Чавушоглу: Отношения между Турцией и Россией основаны на общих интересах Он заявил, что развитие отношений между Турцией и Россией сохраняет позитивный курс
В регионе
24 ноября 2020 г. 12:59
Чавушоглу: Отношения между Турцией и Россией основаны на общих интересах

Отношения между Турцией и Россией основаны на общих интересах и взаимном уважении, их развитие сохраняет позитивный курс. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на слушаниях в парламентской комиссии по бюджету на следующий год.

"Наши отношения с Россией являются важным аспектом нашей внешней политики. Отношения между Турцией и РФ основаны на общих интересах и взаимном уважении, - подчеркнул Чавушоглу. - Несмотря на наличие вопросов, по которым мы не можем договориться с Россией, мы стремимся сохранить живой диалог и прийти к общим знаменателям. Наш диалог продолжает давать ощутимые результаты, как это было в Нагорном Карабахе".

По словам главы МИД республики, Турция "продолжит придерживаться этого стратегического подхода в предстоящий период".

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