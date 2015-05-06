Частные банковские переводы из России в Армению снизились на 40%

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Частные трансферты, поступившие в марте 2015 года из России в Армению через банковскую систему страны на имя физических лиц в некоммерческих целях, снизились на 40,2% по сравнению с мартом 2014 года, составив около 59,4 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на newsarmenia, информация об этом размещена на сайте Центрального банка Армении.

По данным ЦБ, объём денежных переводов, поступивших в страну в марте 2015 года в республику составил более 84,9 млн. долларов, снизившись на 48,3% по сравнению с мартом 2014 года.

Согласно прогнозу регулятора, денежные переводы физических лиц в 2015 году сократятся на 30%.