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Цепная авария в Турции, погибли 7 человек, еще столько же получили ранения

Цепная авария в Турции, погибли 7 человек, еще столько же получили ранения В районе Позанты турецкой Аданы столкнулись 12 автомобилей, в том числе 2 полицейских.
В регионе
12 мая 2023 г. 01:35
Цепная авария в Турции, погибли 7 человек, еще столько же получили ранения

В районе Позанты турецкой Аданы столкнулись 13 автомобилей, в том числе 2 полицейских.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Haber Global.

По предварительным данным, в цепной аварии погибли не менее семь человек и еще столько же получили ранения.

На место прибыли машины скорой помощи и спасатели.

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В районе Позанты турецкой Аданы столкнулись 12 автомобилей, в том числе 2 полицейских.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство İhlas.

По предварительным данным, в цепной аварии есть погибшие и пострадавшие.

На место прибыли машины скорой помощи и спасатели.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə 13 avtomobil toqquşub, ölən və yaralananlar var - YENİLƏNİB

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