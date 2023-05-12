Цепная авария в Турции, погибли 7 человек, еще столько же получили ранения

В районе Позанты турецкой Аданы столкнулись 12 автомобилей, в том числе 2 полицейских.

В районе Позанты турецкой Аданы столкнулись 13 автомобилей, в том числе 2 полицейских.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Haber Global.

По предварительным данным, в цепной аварии погибли не менее семь человек и еще столько же получили ранения.

На место прибыли машины скорой помощи и спасатели.

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В районе Позанты турецкой Аданы столкнулись 12 автомобилей, в том числе 2 полицейских.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство İhlas.

По предварительным данным, в цепной аварии есть погибшие и пострадавшие.

На место прибыли машины скорой помощи и спасатели.