Цепная авария в Турции, погибли 7 человек, еще столько же получили ранения

В районе Позанты турецкой Аданы столкнулись 13 автомобилей, в том числе 2 полицейских.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Haber Global.
По предварительным данным, в цепной аварии погибли не менее семь человек и еще столько же получили ранения.
На место прибыли машины скорой помощи и спасатели.
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В районе Позанты турецкой Аданы столкнулись 12 автомобилей, в том числе 2 полицейских.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство İhlas.
По предварительным данным, в цепной аварии есть погибшие и пострадавшие.
На место прибыли машины скорой помощи и спасатели.