 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Центральная площадь Анкары будет переименована в честь героев 15 июля

    Кроме того будет переименована и площадь перед зданием Генштаба ВС Турции

    Баку. 27 Июля. REPORT.AZ/ Центральная площадь турецкой столицы – Кызылай будет переименована в честь сотен жителей страны, павших в борьбе с участниками попытки военного переворота.

    Как передает Report, мэр Анкары Мелих Гёкчек сообщил, что эта площадь будет переименована в «Площадь демократии 15 июля Кызылай».

    Кроме того будет переименована и площадь перед зданием Генштаба ВС Турции, где в ночь попытки переворота погибло много невинных мирных жителей страны.

    «Эта площадь получит название Площади шехидов 15 июля», - пояснил Гёкчек, обращаясь к гражданам, собравшимся в центре столицы на очередную акцию под названием «Вахта демократии».

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi