​Центральная площадь Анкары будет переименована в честь героев 15 июля

Баку. 27 Июля. REPORT.AZ/ Центральная площадь турецкой столицы – Кызылай будет переименована в честь сотен жителей страны, павших в борьбе с участниками попытки военного переворота.

Как передает Report, мэр Анкары Мелих Гёкчек сообщил, что эта площадь будет переименована в «Площадь демократии 15 июля Кызылай».

Кроме того будет переименована и площадь перед зданием Генштаба ВС Турции, где в ночь попытки переворота погибло много невинных мирных жителей страны.

«Эта площадь получит название Площади шехидов 15 июля», - пояснил Гёкчек, обращаясь к гражданам, собравшимся в центре столицы на очередную акцию под названием «Вахта демократии».