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Бывшего главу Минобороны Казахстана приговорили к 12 годам

Бывшего главу Минобороны Казахстана приговорили к 12 годам Экс-министра обороны Казахстана Мурата Бектанова приговорили к 12 годам лишения свободы за бездействие в период беспорядков 2022 года.
В регионе
9 марта 2023 г. 10:32
Бывшего главу Минобороны Казахстана приговорили к 12 годам

Экс-министра обороны Казахстана Мурата Бектанова приговорили к 12 годам лишения свободы за бездействие в период беспорядков 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Казахстан.

"Бектанов осужден приговором Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 24.02.2023 года по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в суде.

По данным агентства, более детальную информацию получить из суда не представляется возможным, поскольку дело рассматривалось под грифом "Секретно".

Бектанова, который в начале прошлого года занимал пост министра обороны, подверг критике президент Токаев за неуверенность и безынициативность во время январских событий. Он был отстранен от должности и в отношении военного чиновника началось расследование "по факту бездействия по службе".

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın keçmiş müdafiə nazirinə 12 il müddətinə həbs cəzası verilib

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