Бурджанадзе: надо учитывать интересы РФ при обеспечении безопасности

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Лидер грузинского "Демократического движения" Нино Бурджанадзе призвала учитывать интересы России при обеспечении безопасности Грузии и заявила, что не хочет видеть в своей стране иностранные военные базы, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

В Грузии ранее открылся учебно-тренировочный центр НАТО, в нем будут проходить подготовку военнослужащие альянса и стран-партнеров.

"Россия должна быть уверена, что со стороны Грузии ей ничего не угрожает, и это законный интерес России, как и любого другого государства, которое должно чувствовать безопасность на своих границах. Мы в Грузии должны понимать, что нельзя строить безопасность собственного государства за счет безопасности другого государства — ни маленького, ни большого. Потому что это чревато. И пока мы это не поймем в Грузии, у нас всегда будет огромная головная боль", — отметила Бурджанадзе журналистам в кулуарах Евразийского женского форума.

Грузинский политик подчеркнула, что не хочет видеть иностранные военные базы на территории Грузии, поэтому отношения нужно строить так, чтобы "базы были больше не нужны".

"Я сама была сторонницей того, чтобы Грузия была членом НАТО, но это было тогда, когда были совершенно другие отношения с РФ и Западом. Сейчас, давайте скажем реально, у Грузии нет шансов быть членом НАТО", — сказала Бурджанадзе.